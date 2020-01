Dopo Ibrahimovic tocca a Sanchez: vandalizzata la statua in suo onore a Tocopilla

Dopo la statua di Zlatan Ibrahimovic tocca all’omaggio dedicato ad Alexis Sanchez. Secondo quanto riferito da The Sun la statua del cileno, situata al centro della città di Tocopilla, sarebbe stata infatti presa di mira da alcuni vandali. Sfregiato il volto della scultura dedicata all’attaccante nerazzurro, mentre il numero sette della camiseta del Cile è stato inoltre strappato via.

Danni anche alle braccia ed alle gambe della statua, secondo quanto riferito dal tabloid inglese. L’atto vandalico arriva poche ore dopo i danni rivolti alla scultura in onore di Ibrahimovic. Il tutto nel giorno in cui il cileno rientra tra i convocati a disposizione di Conte, con l’Inter impegnata al San Paolo contro il Napoli. Clima decisamente particolare per l’ex Manchester United.

Questa l’istantanea della statua di Sanchez vandalizzata a Tocopilla.

