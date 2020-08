Dove vedere Inter-Bayer Leverkusen, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Bayer Leverkusen in diretta TV e streaming

Dopo la vittoria per 2-0 contro la mina vagante Getafe, l’Inter si gioca i quarti di finale di Europa League contro un Bayer Leverkusen reduce dalla doppia vittoria contro i Rangers di Steven Gerrard. La gara si giocherà alla Esprit Arena di Dusseldorf, a partire dalle ore 21.00 di lunedì 10 agosto. L’Inter, dopo aver conquistato il secondo posto in campionato, punta a concludere la stagione con un trofeo, a 9 anni dall’ultima vittoria in una competizione, la Coppa Italia conquistata nel 2011.

Informazioni utili per seguire il match

Il fischio d’inizio del match tra Inter e Bayer Leverkusen è fissato alle ore 21.00 di lunedì 10 agosto. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), 472 o 482 del digitale terrestre, e Sky Sport Football (canale 203). Per vedere la gara in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV. Possibile anche la trasmissione su Tv8. Su Passioneinter.com sarà fornita la diretta testuale del match.

Le probabili formazioni di Inter-Bayer Leverkusen

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Wendell, S. Bender, Tah, L. Bender; Baumgartlinger, Aranguiz; Bailey, Amiri, Diaby; Havertz.

