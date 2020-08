Dove vedere Inter-Shakhtar Donetsk, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Shakhtar Donetsk in diretta TV e streaming

L’Inter è riuscita a superare l’insidia Bayer Leverkusen nei quarti di finale di Europa League, guadagnadosi un pass per le semifinali contro lo Shakhtar Donetsk; i nerazzurri mancavano da una semifinale europea dalla storica annata 2009/2010. In caso di passaggio del turno, nella finale di Colonia l’Inter troverebbe la vincente tra Siviglia e Manchester United.

Informazioni utili per seguire il match

Il fischio d’inizio del match tra Inter e Shakhtar è fissato alle ore 21.00 di lunedì 17 agosto. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), 472 o 482 del digitale terrestre, e su TV8. Per vedere la gara in streaming è possibile collegarsi a Sky Go, se avete un abbonamento Sky attivo, oppure acquistare un ticket su Now TV. Su Passioneinter.com sarà fornita la diretta testuale del match.

Le probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Matvienko, Bondar; Marcos Antônio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.

