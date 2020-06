GdS – Duncan ricorda l’esperienza all’Inter: “Una società importantissima, sono cresciuto tanto”

Alfred Duncan, negli ultimi anni, si è distinto come uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato, capace di combinare un ottimo fisico ad una discreta tecnica in mezzo al campo. Da gennaio è in prestito con obbligo di riscatto alla Fiorentina, dopo essere stato fondamentale per le sorti del Sassuolo in diverse stagioni; intervistato da La Gazzetta dello Sport, il ghanese ha ricordato l’esperienza all’Inter.

Duncan, cresciuto calcisticamente nelle giovanili nerazzurre, ha commentato così il suo trascorso all’Inter: “Non la ritengo un’occasione sprecata. L’Inter è stata inaspettata ma bellissima, una società importantissima, al top in Italia e in Europa. Mi sono allenato con calciatori formidabili, un’esperienza che mi ha permesso di crescere tanto“.

