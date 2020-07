Dybala avvisa l’Inter: “Incredibile vincere il nono scudetto di fila, stiamo già preparando il decimo”

Non che ci fosse bisogno dell’ultimo messaggio rilasciato da Paulo Dybala per riaccendere l’eterna sfida a distanza tra Inter e Juventus, ma va detto che le parole del centravanti argentino sono arrivate forti e chiare in casa nerazzurra. I bianconeri, nonostante un campionato poco esaltante, hanno avuto la fortuna di approfittare dei passi falsi delle inseguitrici – su tutte Inter e Lazio – per mettere nel mirino e centrare il nono scudetto di fila.

Nell’intervista concessa ai microfoni del Guardian, Dybala ha spiegato che la squadra sta già sognando di vincere il decimo campionato consecutivo la prossima stagione. Prima, però, c’è una Champions League da giocare ed un ritorno contro il Lione che vede i bianconeri sotto di una rete in virtù della sconfitta all’andata. Le parole della Joya: “Siamo orgogliosi di noi: vincere nove scudetti di fila è incredibile. E stiamo già pensando al decimo. Prima però dobbiamo concentrarci sulla Champions League”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<