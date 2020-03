Dybala rivela sui social: “Io e Oriana positivi al coronavirus, ma stiamo bene”

Dopo il caso Rugani, si era parlato di altre positività al coronavirus all’interno dello spogliatoio della Juventus, tra cui quella poi smentita legata a Paulo Dybala. L’argentino, che non aveva inizialmente accusato sintomi, ha dovuto eseguire insieme alla compagna Oriana negli ultimi giorni il tampone per verificare effettivamente il loro stato di salute. E, come annunciato pochi minuti fa sui social dal calciatore, sfortunatamente entrambi sono risultati positivi.

Questo il messaggio appena postato dal numero dieci della Juventus su Twitter: “Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti”. La compagna Oriana ha poi rivelato su Instagram di avere sostenuto il test due giorni fa in seguito ai sintomi accusati dalla stessa.

