Emergenza Coronavirus – Toldo: “Ogni giorno è come se fosse una partita. Beneficenza Inter? Stanno facendo molto”

Il Coronavirus sta continuando a falcidiare l’Italia e la Lombardia con numeri altissimi riguardo contagi e sopratutto vittime. Dopo le decisioni di sospendere le attività sportive di ogni categoria, torna a parlare dell’emergenza l’ex Inter Francesco Toldo, attraverso i microfoni di Radio Bruno: “Coronavirus? Sono dati sconcertanti, sono confinato in casa con mia moglie e la mia piccola bimba di tre mesi. Dobbiamo restare in casa, è l’unico modo. Passo il giorno pulendo la casa e ho iniziato a cucinare da qualche anno. Facciamo finta di essere in un campionato, ogni giorno è una partita. Beneficienza Inter? Stanno facendo molto, sono generosi e hanno criticato chi voleva portare i tifosi allo stadio. In Cina sono stati bravi, si sono subito isolati. All’inizio l’abbiamo presa tutti alla leggera, poi abbiamo capito”.



