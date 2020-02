Eriksen (BBC): “Io il cattivo della situazione, quando è arrivata l’Inter non ho avuto dubbi”

Giornata di dichiarazioni oggi per Christian Eriksen che, dopo aver parlato ai media italiani, si è concesso anche a quelli inglese. In particolare il neo acquisto dell’Inter lo ha fatto ai microfoni della BBC raccontando le sue emozioni quando stava per lasciare il Tottenham in direzione Italia: “Sono stato il cattivo della situazione, la pecora nera del gruppo. In Inghilterra negli ultimi periodi la situazione non era facile: mi facevano un sacco di domande sul mio futuro, ora posso finalmente ricominciare da capo. Ho giocato le ultime trenta partite come se fossero addii, poi Pochettino è andato via ma se fossi rimasto avrei continuato a lottare per il mio posto”.

Eriksen continua: “Sembrava che le sconfitte del Tottenham fossero per colpa mia. Sì ho parlato con altri club non lo nascondo e non volevo neanche farlo, volevo essere onesto. Quando hai il contratto in scadenza sembra che devi andare via per forza. Sei il cattivo della situazione. Mourinho? Si è comportato molto bene, ha capito la situazione e mi ha detto di essere felice. Mi avrebbe utilizzato solo in caso di necessità”.

Sulla trattativa tra Tottenham ed Inter, il danese commenta così: “Non ho forzato in alcun modo, ho realizzato il tutto solo alla fine. L’operazione era legata alle richieste del Tottenham e all’offerta dell’Inter. C’è stato anche il Manchester United ma ho voluto una nuova sfida, appena è arrivata l’Inter non è stato difficile scegliere. Restare in Premier League era una scelta facile”.

Sui primi giorni all’Inter: “Ci sono un sacco di ex Premier League qui, è singolare. Posso parlare con loro di tutto, della casa, del passato, di cosa è successo. Tutto in inglese, e non sono l’unico che non capisce bene l’italiano. Il gruppo però è molto importante, e all’Inter ci sono tante brave persone oltre che bravi giocatori. Non è facile trasferirsi a gennaio, devo mettermi al pari fisicamente ed imparare in fretta gli schemi. Derby? Sfiderò per la prima volta Simon Kjaer. Speriamo contro il Milan di dimostrare in campionato chi siamo”.



