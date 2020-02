Ludogorets-Inter, Eriksen segna e festeggia sui social: “Speriamo sia il primo di tanti altri”

Alla sua seconda partita da titolare Christian Eriksen non stecca, e sigla il suo primo gol ufficiale con la maglia dell’Inter alla prima in campo europeo. Il centrocampista danese arrivato dal Tottenham nell’ultima sessione di calciomercato ha anche raggiunto i 2 milioni di follower su Instagram, e nel festeggiare il primo gol sui social ci ha tenuto a ringraziare anche i tifosi: “Speriamo sia il primo di tanti altri! Buon primo risultato, un’altra partita ancora per finirlo! E grazie a tutti per i 2 milioni di follower qui su Instagram!”