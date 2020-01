Eriksen maestro delle “doppie doppie” per l’Inter: cifre da capogiro tra gol e assist

Numeri da record, da applausi, da top player. Nell’Inter totalmente dipendente dal suo attacco vista negli ultimi anni, Christian Eriksen può essere l’uomo giusto per provare ad invertire questa tipologia di rotta. Trequartista ma all’occorrenza anche jolly, vista l’enorme qualità da mettere in campo e al centro di tutto: il danese del Tottenham, promesso sposo dei nerazzurri, vanta un curriculum di tutto rispetto da stella affermata e pronta ad illuminare anche le notti della Beneamata.

106 gol in carriera da centrocampista a 27 anni e ben 154 assist: numeri da capogiro arricchiti da diverse “doppie doppie” tipiche del basket ma applicabili anche ad un top class come il danese degli Spurs. 10 gol e 17 assist lo scorso anno tra Premier e Champions League, 14 reti e 13 passaggi vincenti nella stagione precedente. Addirittura 12 gol e 23 assist nel 2016/2017 tra campionato, coppe nazionali e coppe europee. Nella sua avventura al Tottenham, solo nella stagione 2015/2016 il centrocampista non è riuscito a centrare la doppia cifra a livello realizzativo: 8 reti a referto ma anche 16 assist. La voce grossa di chi sa fare la differenza, anche lontano dalla porta: Christian Eriksen esulta ed in carriera è abituato anche a far esultare i suoi compagni, per la gioia di Conte che non vede l’ora di abbracciarlo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!