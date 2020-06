La volata scudetto passa per Eriksen. E Conte gli chiede i gol

“Scudetto, Inter? Sì”. Conciso, diretto, un po’ come il suo gioco. Senza troppi giri di parole Christian Eriksen mette in chiaro le cose, dentro e fuori dal campo. Nel dopo partita ha sfidato qualsiasi tipo di scaramanzia e ha ammesso l’obiettivo. Forse il messaggio dell’allenatore alla squadra è proprio questo, crederci. Inoltre proprio Conte nel post partita di domenica non ha risparmiato dei consigli e delle motivazioni per lo stesso Eriksen. Il prossimo passo è segnare di più, e il centrocampista ne è consapevole, come spiega anche il Corriere dello Sport.

È stato presentato come il direttore d’orchestra, in quel video girato alla Scala di Milano a gennaio. Ora dimostra come tale riferimento non era casuale. Conte gli ha cucito intorno una squadra e il danese inizia a ripagare tutta la fiducia. Il prossimo passo è segnare con continuità. Se il gol contro il Napoli è stato semplicemente “un tiro fortunato”, così lo ha definito lui stesso, i prossimi dovranno essere colpi da maestro, o meglio da direttore.

“Mi piace la mentalità che c’è qui. Mi sto trovando sempre meglio, all’Inter sono stato accolto bene”. E quale modo migliore di offrirgli il ruolo perfetto per lui. Mezz’ala a febbraio, trequartista a giugno. In questi mesi di stop Conte ha progettato la squadra intorno al centrocampista ex Tottenham. E ora dietro a Lukaku e Lautaro ci si aspettano altre partite da vero leader affinché la sinfonia possa essere la migliore, magari tricolore.

