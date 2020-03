Repubblica – Eriksen costretto al trasloco: il suo hotel milanese chiude per il coronavirus

Christian Eriksen si immaginava un’inizio di avventura in maglia nerazzurra sicuramente diverso da questo. Arrivato a gennaio dal Tottenham durante la finestra invernale di calciomercato, il fantasista danese si è ritrovato catapultato in una realtà surreale a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus.

Costretto come i compagni di squadra a seguire un periodo di quarantena forzata dopo la notizia della positività di Rugani, il fantasista danese, secondo quanto riportato da La Repubblica, è stato costretto anche a traslocare visto che l’hotel in cui viveva è stato chiuso sempre a causa del coronavirus. Eriksen così dovrà trovare un’altra sistemazione per rispettare i 15 giorni di isolamento.

