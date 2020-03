ESPN – Champions ed Europa League: dall’UEFA una nuova formula. Domani la discussione

Secondo quanto riferito da ESPN, l’UEFA sta prendendo in considerazione una nuova formula per la Champions e l’Europa League. Semifinali e finale della Coppa Campioni per due weekend a Istanbul, nel tentativo di garantire che la competizione 2019-20 giunga a una conclusione in mezzo alla crisi globale del Coronavirus. La proposta sarà discussa domani durante una videoconferenza delle 55 federazioni calcistiche europee. L’organo è pronto a rinviare Euro 2020 e riprogrammare il torneo per l’estate del 2021.

La UEFA ritiene che si possa trovare una soluzione anche per le competizioni europee se la pandemia dovesse ridursi. Una proposta è giocare i quarti di finale giocati in gara secca, anche se devono ancora essere completati diverse sfide degli ottavi. Diversi i problemi da risolvere affinché questa soluzione sia praticabile. I club devono accettare una potenziale perdita legata agli incassi e le emittenti televisive devono essere disposte a mostrare meno partite dal vivo di quanto contrattualmente obbligato.

Bisogna trovare un modo per risolvere il nodo dell’eventuale città o del paese ospitante, qualora le restrizioni di viaggio e le misure di auto isolamento si prolungassero. La finale di Champions League è attualmente in programma per lo stadio Ataturk di Istanbul il 30 maggio. Domani, intanto, dovrebbe arrivare la decisioni definitiva sulla questione di Euro 2020. Saranno necessari vari negoziati tra club, federazioni nazionali e UEFA, prima che venga tracciato un piano per la Champions League e l’Europa League.

