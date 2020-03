eSports – Inter-Sassuolo in campo… su PES! Segui la diretta streaming della partita

È stato annunciato ormai da settimane l’accordo che l’Inter ha stretto con QLASH, il team di videogiocatori professionisti affiliato alla società nerazzurra. La scelta, presa per entrare nel sempre più crescente mondo degli eSports, ha incluso anche 18 dei 20 club totali di Serie A (mancano solo Napoli e Brescia). E, in questo momento storico nel quale il campionato è fermo per l’emergenza Coronavirus, il mondo dello sport videoludico può trovare lo spazio che merita.

In virtù di una Serie A ‘reale’ ferma, infatti, i tanti appassionati di calcio – e di videogiochi – possono svagarsi ammirando le partite di eSports, nelle quali le società del massimo campionato italiano si sfidano con i loro migliori videogiocatori. Qui sotto, in particolare, potrete seguire in diretta streaming Inter-Sassuolo di eSports, gara che avrà inizio alle ore 12.00.

Inter-Sassuolo eSports, diretta streaming della gara

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!