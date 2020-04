Esposito risponde ai tifosi: “Primo gol in Serie A? Che emozione! Devo continuare ad avere fame”

Per combattere la noia, in quarantena, ci sono soprattutto i social: almeno per i calciatori, almeno per quelli sovraesposti come, ad esempio, Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell’Inter, che quest’anno con Antonio Conte ha cominciato a consolidare la propria presenza nei ranghi della prima squadra. Il calciatore ha risposto, nelle storie di Instagram, ad alcune domande che i tifosi gli hanno rivolto. Ecco dunque alcune di queste risposte.

Sul primo gol con segnato con la maglia nerazzurra: “Penso sia stata l’emozione più grande della mia vita: gol in Serie A, a San Siro, in nerazzurro ed a a 17 anni. Non potevo chiedere di meglio… Devo però sempre avere più voglia di imparare e migliorarmi giorno dopo giorno”.

Sulla propria adolescenza: “L’ho sempre vissuta serenamente, sarà che ho sempre amato il calcio più della mia stessa vita. Per questo nessun sacrificio o rinuncia mi è mai pesato”.

Se da cambino si aspettasse questo inizio di carriera: “L’ho sempre sognato, e visto che sono ancora un bambino con qualche anno in più sogno ancora…”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!