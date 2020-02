Europa League – Bordalas: “Sorteggio sfortunato, abbiamo preso le due più forti”

Nella giornata di ieri a Nyon si sono svolti i sorteggi per gli ottavi di Europa League con la nostra Inter protagonista. I nerazzurri – dopo aver liquidato la pratica Ludogorets i sedicesimi di finale – hanno staccato il pass per entrare tra le migliori sedici che puntano alla finale di Danzica. Il sorteggio non è stato molto benevolo: sarà il Getafe infatti l’avversario dell’Inter.

Gli spagnoli hanno eliminato l’Ajax ne turno precedente ed in conferenza stampa l’allenatore Bordalas ha commentato così: “Testa al campionato, non voglio pensarci, ma siamo stati davvero sfortunati. Con l’Inter sarà molto complicato. Abbiamo incontrato le due squadre più forti della competizione, Inter ed Ajax”.



