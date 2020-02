Europa League – Dove vedere i sorteggi degli ottavi di finale: diretta tv e streaming

DOVE VEDERE I SORTEGGI DI EUROPA LEAGUE

Domani alle ore 13:00 a Nyon ci saranno i sorteggi per decidere gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League dopo aver avuto tutte le qualificate nella giornata di ieri (in attesa di Salisburgo-Eintracht Francoforte). I sorteggi saranno visibili su Sky Sport 24 e su Sky Sport Football a partire dalle 13. Saranno inoltre trasmessi sui canali Eurosport di DAZN.

CRITERI

Per gli ottavi di finale di Europa League non ci sono criteri particolari per gli incontri: nessuna testa di serie e le squadre degli stessi paesi possono scontrarsi. Eventuali restrizioni saranno comunicate poco prima dell’inizio dei sorteggi.

LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE

Wolverhampton (Inghilterra)

Basilea (Svizzera)

Bayer Leverkusen (Germania)

Roma

LASK (Austria)

Wolfsburg (Germania)

Basaksehir/Sporting Lisbona

Ajax/Getafe

Arsenal/Olympiacos

Celtic/Copenaghen

Inter/Ludogorets

Manchester United/Brugge

Benfica/Shakhtar Donetsk

Siviglia/Cluj

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!