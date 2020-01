Fabregas: “L’Inter può vincere lo scudetto. Conte il migliore a valorizzare le squadre”

Tanti temi toccati da Cesc Fabregas nei numerosi tweet postati all’improvviso nel corso della mattinata. Il centrocampista spagnolo, nello specifico, ha spiegato che l’Inter potrebbe addirittura vincere lo scudetto in Serie A, grazie alla presenza in panchina di un grande valorizzatore come Antonio Conte. Il calciatore del Monaco, infatti, ha avuto modo di lavorare e conoscere il metodo del tecnico italiano al Chelsea, nel biennio trascorso insieme.

Le parole di Fabregas: “Se l’Inter può vincere lo scudetto? Perché no? Antonio è probabilmente uno dei migliori allenatori a far riprendere le squadre e ha già creato una nuova identità. Miglior allenatore avuto? Impossibile sceglierne uno. Wenger, Mourinho, Aragonés, Del Bosque, Tito, Conte, Guardiola … quello che ho imparato da tutti questi allenatori sarà sempre meglio di qualsiasi altro corso che potrò mai fare in futuro. Migliore stadio? Mi è sempre piaciuto giocare a San Siro”.

In un altro tweet pubblicato dallo spagnolo, Cesc Fabregas ha parlato ancora di Antonio Conte, descrivendolo come l’allenatore più duro con il quale ha mai lavorato: “Ho sempre detto che fargli cambiare idea su di me è stata una delle cose più soddisfacenti che abbia mai fatto in carriera. Ho dovuto star zitto e sudare molto però”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!