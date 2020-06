Faccia a faccia tra Conte e l’Inter: ecco i tre punti da migliorare in vista del finale di stagione

L’Inter è stata eliminata dalla Coppa Italia contro il Napoli, dopo il pareggio del San Paolo. La prestazione dei nerazzurri, tuttavia, è stata buona, al netto delle occasioni avute durante la gara. La squadra di Antonio Conte è impaziente di riprendere subito il proprio cammino e gli impegni che ha davanti sono l’occasione giusta per alzare la testa. L’Europa League è un obiettivo concreto e i nerazzurri vogliono arrivare più in fondo possibile, come anche nella corsa scudetto, che rimane comunque traguardo complicato, ma non è del tutto un’ipotesi così remota.

Secondo La Gazzetta dello Sport, c’è stato un vero e proprio faccia a faccia tra Antonio Conte e i suoi ragazzi, in cui il tecnico ha ribadito tre punti fondamentali da migliorare. Uno su tutti è la cura dei particolari, un aspetto che sta molto a cuore al tecnico pugliese. Nell’azione che ha portato al pareggio del Napoli, infatti, la difesa nerazzurra si è fatta cogliere impreparata, subendo un contropiede che si è rivelato fatale. Altro aspetto cardine è il ruolo della mediana, che con l’inserimento di Eriksen dietro le punte deve fare ancora più schermo davanti alla difesa e la figura di Barella è fondamentale. Infine c’è da ritrovare lo smalto della coppia Lukaku–Lautaro, che nella prima parte della stagione ha dato segnali molto positivi, dimostrando l’ottima intesa tra i due.

