Faggiano (ds Parma): “Kulusevski? A gennaio resta, lui e D’Aversa si sono sposati”

Di Dejan Kulusevski ne parlano tutti: e pazienza se il ds del Parma – Daniele Faggiano – abbia invitato pubblicamente a parlarne poco. Perché quello dello svedese è un nome caldo se non per gennaio almeno per giugno, e perché i primi a parlarne sono i dirigenti delle società interessate o coinvolte nei suoi possibili futuri cambi di casacca. Tra queste il Parma, che detiene il giocatore in prestito dall’Atalanta, e che cercherà di non farselo sfilare a gennaio: poi, a giugno, i discorsi saranno altri. Lui piace a tante, tra queste anche l’Inter: ma i nerazzurri non sono gli unici.

Intanto, però, ai microfoni di Sky, Daniele Faggiano è appunto finito per parlarne, di Kulusevski. E lo ha fatto in questi termini: “Resta – ha dichiarato, perentorio – E’ del Parma sino al 30 giugno. Parlarne troppo potrebbe fargli male. E’ arrivato qua, ha sposato il progetto, ha sposato l’allenatore e l’allenatore ha sposato lui”.

