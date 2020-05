Falli di mano, cambia ancora il regolamento: immediatezza e volontarietà i due principi fondamentali

Dopo le tante polemiche che sono scaturite nella stagione corrente per i tanti gol annullati per fallo di mano, l’IFAB (International Football Association Board) ha deciso di modificare – nuovamente – le regole per la prossima stagione. Ieri negli studi di Sky Sport 24 il designatore dell’AIA Nicola Rizzoli ha cercato di fare chiarezza. Ecco le principali novità che si attueranno dalla prossima stagione:

IMMEDIATEZZA – E’ il principio fondamentale su cui vertono le nuove regole: per far sì che una rete segnata venga annullata, il tocco di mano (o di braccio) dovrà essere IMMEDIATO rispetto alla rete. Cosa significa? Il giocatore che realizza deve farlo “immediatamente”, senza alcun dribbling od una serie passaggi. In caso contrario – quindi con dribbling oppure dopo una manovra articolata – la rete sarà valida.

PUNIBILITA’ – Ciò che non è cambiato è il principio della punibilità. Se un tocco di mano prima di una rete viene giudicato volontario – e quindi punibile – il gol sarà comunque annullato, a prescindere dall’immediatezza o meno del gesto.



