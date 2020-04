Ferrero: “Questo campionato deve finire qui. Vorrei ricominciare, ma senza tifosi è una desolazione”

Non è la prima volta che il presidente Massimo Ferrero esterna la sua intenzione di porre fine in anticipo al campionato. Sebbene l’ottimismo degli ultimi giorni, dettato dal lieve calo della curva dei contagi, qualora dovesse riprendere il campionato gli stadi rimarrebbero comunque vietati all’ingresso dei tifosi. Per questo motivo, il numero uno della Sampdoria, non fa marcia indietro e continua a sostenere l’annullamento della Serie A.

Questa la sua ultima uscita in collegamento su Telenord: “Organizziamoci per dire che questo campionato ormai deve finire qui. Lo dico col dolore perché io voglio ricominciare ma solo vedendo il mio stadio che è il più bello del mondo, con i miei tifosi che battono sui loro tamburi. Io ho visto così Sampdoria-Verona e ho avuto un male al cuore a vedere questo silenzio, a non poter esultare perché ditemi come si fa ad andare allo stadio e vedere quella desolazione. La partita senza tifo, ma che partita è? Ma quando vediamo questo derby, con tutti quei colori da una parte e dall’altra, con tutti che suonano, incitano i loro ragazzi, questo è il calcio, questo è lo spettacolo, questo è il mondo, questa è un’ora e mezzo di adrenalina pura. Ma una partita senza i tifosi, che cos’é? Ma perché?”

