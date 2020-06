Ferri: “Campionato con tante incognite. Sono curioso di vedere Eriksen, il suo recupero può essere un vantaggio”

Sono stati Riccardo Ferri e Fabio Galante i due super ospiti del nuovo appuntamento con Inter Calling Legends di Inter Media House. Nell’estratto pubblicato sui social ufficiali del club nerazzurro, Ferri spiega in uno dei passaggi il suo punto di vista sulla ripresa del campionato. Tra le tante incognite che si nascondono dietro una situazione del tutto nuova e senza alcun precedente storico, alla curiosità di assistere allo stato di forma con cui si presenteranno le squadre ed alcuni calciatori in particolare come Eriksen che, arrivato a fine gennaio, non aveva avuto il giusto tempo per inserirsi al meglio.

Questo il commento dell’ex difensore: “Analogie tra campionato e Mondiale in estate? Ci sono alcune analogie ma tantissime differenze. Noi al Mondiale abbiamo preparato il Mondiale dopo un campionato giocato, dopo un piccolo stop e poi abbiamo ripreso la preparazione. Qui si tratta di uno stop inaspettato, di una ripresa inaspettata, una preparazione frammentaria e situazioni diverse. Chiaro che viene da pensare che ci sarà tantissimo turnover che in un altro finale di campionato non ci sarebbe stato o sarebbe stato limitato. Ci sarà la possibilità di recuperare calciatori in ritardo di condizione come Eriksen, arrivato a campionato inoltrato, aveva giocato poco. In questo momento potrebbe mettersi in linea con gli altri. C’è qualche piccolo vantaggio, ma fa ripartire il campionato per lo sprint finale è come giocare gli ottavi di finale di Champions League, ci ritroviamo a rincorrere dei punti senza sapere che tipologia di squadra affronti all’inizio, se pronta o se ancora fuori condizioni. E’ un’incognita, anche se la curiosità è tanta. Poi manca il pubblico, diventa difficile trovare le stesse emozioni”.

