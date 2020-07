Ferri: “Inter? Conservo due momenti speciali. Matthäus il compagno più forte, ribaltava qualsiasi situazione”

Ospite dell’appuntamento Inter Calling Club, questa settimana è toccato a Riccardo Ferri rispondere alle curiosità di alcuni tifosi nerazzurri sul suo passato da calciatore. L’ex difensore, in particolare, ha ricordato due momenti speciali della sua esperienza vissuta all’Inter, raccontando – a suo avviso – anche quelli che sono stati i compagni più impressionanti visti da vicino. Ferri, senza esitare, non ha avuto alcun dubbio ad esaltare un giocatore stratosferico come Matthäus. Ecco le sue risposte:

RICORDI – “Momento più emozionante? Sono parecchi, ma i due che ricordo con grande emozione sono l’esordio, cioè la possibilità di poter giocare in Serie A con compagni straordinari come il sogno di un bambino che si realizzava, e l’altro quello della vittoria del campionato in casa contro il Napoli quando riuscimmo ad aggiudicarci un campionato straordinario, vinto meritatamente con qualità e quantità, quello dei 58 punti”.

COMPAGNI – “Quello più impressionante? Ce ne son stati tre, tutti tedeschi. Uno è Karl-Heinz Rummenigge, faceva vedere cose mai viste, sia in allenamento che in partita. Ma aveva un problema alla caviglia che lo condizionava molto. L’altro è Andy Brehme, è stato uno dei giocatori che ho visto usare i due piedi in maniera indifferente, non conoscendolo uno non sapeva distinguere qual era il suo piede forte. Metterei in prima posizione Lothar Matthäus, era colui che riusciva a ribaltare le situazioni. Era uno che sapeva fare le due fasi in maniera incredibile, nell’ultimo periodo della sua carriera ha giocato da libero, questo la dice lunga sulle sue capacità tecniche e fisiche. Era l’unico che mi dava l’idea che cambiava ritmo della partita e che cambiava anche noi, faceva la differenza”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<