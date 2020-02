Udinese-Inter, Ferri sull’attacco nerazzurro: “Lukaku fa reparto da solo, Esposito buon compagno là davanti”

Udinese–Inter, sintesi della gara: per oltre un’ora ci si è chiesti dove fosse l’Inter (risposta non pervenuta), dove fosse Lautaro Martinez (risposta: a casa per squalifica) e dove fossero gli spunti per ottenere una vittoria che – in ottica inseguimento alla Juventus – avrebbe ricoperto, come poi ha fatto, un’importanza fondamentale. Poi Lukaku – benché privo del compagno di tandem offensivo – l’ha risolta ed è andata bene così. Nel frattempo, dagli studi Mediaset, nel corso di Pressing, Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, ha commentato così la situazione in attacco.

“Lautaro è un valore aggiunto – ha detto – Chiaro che Lukaku è un giocatore molto fisico. L’Udinese è stata molto brava a raddoppiare e ripartire in contropiede, ma Lukaku ha fatto reparto da solo e devo dire che anche Esposito, pur essendo giovane e pur avendo difficoltà oggettive questa sera, si è dimostrato un buon compagno di reparto”.

