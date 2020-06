Ferri: “Se Gagliardini avesse segnato la partita era chiusa. L’Inter doveva gestire meglio il vantaggio”

Il punto ottenuto dall’Inter contro il Sassuolo è un risultato che non convince nessuno nell’ambiente nerazzurro. Le tante occasioni sprecate, su tutte quella clamorosa di Roberto Gagliardini, lasciano l’amaro in bocca ai tifosi, che aspettavano i tre punti per rimanere attaccati al treno in vetta della classifica. Ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato Riccardo Ferri, analizzando la gara di ieri sera. Secondo l’ex nerazzurro, la partita è stata sbagliata nel primo tempo, quando l’Inter ha creato poco fino alla mezz’ora di gioco.

Queste le parole di Ferri: “Non è tanto il secondo tempo ad essere andato male, ma il primo. Fino al 34esimo minuto, con la conclusione di Biraghi, non si era mai tirato in porta. Nella seconda metà, invece, l’Inter ha creato veramente tanto. Emblematica è l’occasione di Gagliardini che ha colpito la traversa: se avesse segnato, si andava sul 3 a 1 e lì la partita avrebbe preso una piega differente. Una squadra che è in vantaggio deve saper gestirlo. Deve avere la capacità di tenere palla e di non scoprirsi troppo. Alla fine rimane un grande rammarico per quanto accaduto”.

