Fiorello: “Felicissimo dell’Inter. Lukaku? Mea culpa, mi ha fatto ricredere”

Alla base dei numeri da record della 70esima edizione del Festival di Sanremo, non può che esserci il grandissimo contributo di Rosario Fiorello. Il famoso conduttore sta facendo da spalla all’amico fraterno Amadeus, dopo aver per tanti anni rifiutato i corteggiamenti da parte dei presentatori che ne avevano richiesto la presenza all’interno dei rispettivi show. Quest’anno, il conduttore siciliano non ha assolutamente deluso le aspettative, facendo registrare ascolti altissimi nelle prime due serate della più importante rassegna canora italiana.

Questa mattina, dopo aver scambiato qualche palleggio in campo con il giovane e talentuoso tennista italiano Jannik Sinner, Fiorello si è fermato ai microfoni di sanremonews.it per parlare della presenza dell’amico Djokovic ieri sera sul palco di Sanremo, e soprattutto della grande stagione che la sua Inter sta disputando. Le sue parole: “Quest’anno sono felicissimo dell’Inter. Devo fare un mea culpa perché quando hanno preso Lukaku avevo storto il naso ed invece mi sono dovuto ricredere. Sta facendo una roba incredibile”.

