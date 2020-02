Fiorello teme la Lazio: “All’Olimpico sarà una partitaccia. Immobile fa gol appena tocca palla”

Rosario Fiorello guarda già oltre Sanremo e, in particolare, nel post derby. Come raccolto dai microfoni di Vista, lo showman – da sempre vicino ai colori nerazzurri – ha analizzato la sfida della Beneamata in programma allo stadio Olimpico contro la Lazio di Simone Inzaghi.

“Inter-Lazio finisce 2-0, tutto apposto. Come, si gioca a Roma? Ah, sarà Lazio-Inter: allora è tosta perché la Lazio è in forma ed Immobile appena tocca palla fa gol. Lukaku però fa lo stesso, e ci sarà anche Lautaro. E’ una partitaccia: sarà la classica partitaccia. A parte che con la Lazio siamo gemellatissimi. Che vinca il migliore, l’Inter! Una vittoria fuori casa con la Lazio sarebbe un passo in avanti pazzesco. Pensa i laziali in questo momento: ‘li mort***i tua!”. Queste le parole rilasciate da Fiorello, a poche ore dalla terza serata del Festival di Sanremo. Gara complicata quella dell’Olimpico per i nerazzurri, impegnati in una grande sfida anche domenica contro il Milan.

