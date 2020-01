Fitti dialoghi di mercato tra Inter e Verona: novità importanti per Dimarco e Kumbulla

Inter al lavoro sul mercato nell’asse costruito con l’Hellas Verona in ottica mercato. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, i nerazzurri avrebbero raggiunto l’accordo con gli scaligeri per il trasferimento di Federico Dimarco alla corte di Juric. Tutto pronto al prestito del classe 1997 dei nerazzurri, pronto a lasciare la Beneamata alla ricerca di minuti.

Non solo Dimarco tra le operazioni che legano l’Inter all’Hellas. Continuano i dialoghi tra le due società per il futuro di Marash Kumbulla: Marotta al lavoro per rilanciare l’offerta per il difensore classe 2000, considerato tra i prospetti più interessanti dell’intero campionato di Serie A. Al centro delle discussioni tra i due club anche il nome di Eddie Salcedo. Il Verona spera infatti di strappare il rinnovo del prestito fino al 2021, il tutto con la possibilità di inserire un diritto di riscatto per il futuro acquisto del giocatore a titolo definitivo.

