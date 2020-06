Diatriba in Brasile: ritardo nei pagamenti del Flamengo per Gabigol, il Santos su tutte le furie

Ormai si sa: il Brasile è l’habitat naturale di Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, e non solo perché si tratta della sua terra natia. Fuori dai confini verdeoro, infatti, il suo potenziale non fa altro che dissolversi; in patria, invece, che sia con la maglia del Santos o con quella del Flamengo, è tutto diverso. Queste due squadre, nelle quali l’attaccante brasiliano ha coltivato le sue fortune, stanno litigando pubblicamente proprio per lui: il motivo è strettamente legato alle finanze dei rossoneri.

Il Santos, infatti, secondo quanto riportato dal portale Esporte Interativo, avrebbe diritto ad un pagamento di 550 mila euro da parte del Flamengo, secondo una particolare normativa della FIFA che prevede il versamento ai bianconeri di percentuali progressive proporzionali agli anni in cui l’atleta ha lavorato a San Paolo. Il Flamengo, da quando il suo ritorno in Brasile è stato ufficialmente ratificato, non ha sborsato nemmeno una monetina ai rivali brasiliani.

O Peixe ha accusato pubblicamente la compagine rossonera, ma la risposta non si è fatta attendere: “Hanno molte difficoltà economiche. Tutti le hanno, vero?“, ha commentato l’agente di Gabigol, il quale non vuole minimamente essere coinvolto in questa diatriba, che non porterebbe nient’altro che un danno d’immagine per il giocatore e la sua società.

