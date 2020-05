Florenzi confessa: “L’avversario più difficile da affrontare? Perisic”

Alessandro Florenzi è stato più volte vicino a vestire la maglia dell’Inter, soprattutto negli ultimi mesi quando sulla panchina nerazzurro si è seduto Antonio Conte. Il suo tempo a Roma sembrava ormai segnato e la dirigenza ci ha provato, prima però dell’affondo decisivo del Valencia, sua squadra attuale.

In diretta su Instagram con un grande tifoso dell’Inter come Fabio Fognini, Florenzi ha confessato di essere andato più volte in difficoltà quando ha giocato contro i nerazzurri, in particolare quando si trovava di fronte Ivan Perisic: “E’ il giocatore con cui vado più in difficoltà. Non sai mai se va a destra o va a sinistra. Era molto veloce, ma non nello stretto, sulla falcata lunga. Quando ci giocavo contro ero sempre in difficoltà”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!