Agente Florenzi: “Ha scelto il romanismo: per lui era pronto un quinquennale all’Inter”

Doveva essere capitan futuro dopo capitan futuro: con l’addio di Daniele De Rossi direzione Boca Juniors, invece, Alessandro Florenzi si è ritrovato escluso dal progetto giallorosso di Fonseca, accasandosi a gennaio al Valencia. Come raccontato dal suo agente Alessandro Lucci a Il Foglio Sportivo, però, Florenzi avrebbe potuto vestire la maglia nerazzurra.

Nel 2018, infatti, il figliol prodigo romanista è stato ad un passo dalla Beneamata, rifiutando il trasferimento per amore verso la propria squadra e città: “Alessandro è uno dei ragazzi più puri e sani che abbia mai conosciuto. Ha fatto una scelta che è quella del romanismo, giusta o sbagliata non lo so. Quello che so è che due anni fa, quando era in scadenza di contratto con i giallorossi per motivi di ritardo legati al club, lo aspettava un accordo quinquennale molto importante all’Inter di Spalletti. A 27 anni ha rinunciato davvero a tanti soldi pur di rimanere a Roma“.

