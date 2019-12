Fuentealba (La Cuarta): “Vidal non è contento, è più vicino all’Inter. Ecco quando rientra Sanchez”

E’ vero, Arturo Vidal si è lamentato del poco spazio al Barcellona: ed è vero, pure, che qualche presenza da titolare, quest’anno l’ha fatta, così come è vero che in occasione dell’ultimo gol segnato con i blaugrana abbia fatto il classico gesto con le dita a sottolineare che “io resto qui”. Ma c’è chi continua a pensare che, in realtà, il centrocampista sia in uscita dalla Catalogna: tra questi c’è anche Rodrigo Fuentealba, giornalista de La Cuarta, che – intervistato da Radio Sportiva – ha fatto il punto sulla situazione del cileno.

“Il giocatore non è contento della situazione al Barcellona, penso che in questo momento sia più vicino all’Inter – ha affermato – Fino ad ora ha giocato solo il 35% del tempo totale disputato dal Barcellona, che non ha accettato il suo reclamo”. Reclamo che – ricordiamo – si è esteso anche alla plateale scena dell’abbandono dell’allenamento una volta appreso della panchina cui era destinato per il Clasico: uno strappo che il Barcellona – almeno mediaticamente – è subito accorso a ricucire.

Fuentealba, poi, parla anche dell’infortunio di Alexis Sanchez e di quelli che dovrebbero essere i suoi tempi di rientro: “Ho parlato con un medico dell’Inter e mi ha detto che i primi giorni di gennaio tornerà ad allenarsi con la palla in vista della data limite per il rientro, il 15 dello stesso mese”, ha detto.

