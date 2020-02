Gabigol, parla il ds del Flamengo Spindel: “Felici di averlo con noi: è un top player”

Un colpo da novanta che ha scritto la parola fine sulla telenovela più calda dell’inverno nerazzurro. Gabigol è un nuovo giocatore del Flamengo ed ha sposato il progetto rossonero seguendo la sua volontà, ovvero quella di riconfermarsi in patria tra le fila del club rubronegro. Un acquisto importante per il suo club, protagonista nel 2019 sia in Brasile sia soprattutto in Copa Libertadores, decisa dall’ormai ex attaccante dell’Inter.

Ai microfoni di TMW, il direttore sportivo del Flamengo Bruno Spindel ha commentato l’acquisto del giocatore, pagato meno di 20 milioni con una percentuale sulla futura rivendita in favore dei nerazzurri: “Gabigol è un grande giocatore. Per i rossoneri è un calciatore importante e siamo felici di averlo acquistato dall’Inter. Puntiamo molto su di lui: è un top player e con lui vogliamo vincere tanto”. Queste le parole del direttore sportivo del club rubronergro Bruno Spinde. Gabigol riparte dal suo Flamengo, con la speranza di tornare ad esultare tra gli applausi della sua gente.

