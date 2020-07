Galante: “Ronaldo campione totale. E’ un ragazzo fantastico, una volta lo portai…”

L’ex calciatore dell’Inter Fabio Galante ha incontrato in videoconferenza alcuni InterClub ed ha fornito alcuni retroscena curiosi e divertenti sul Fenomeno Ronaldo: “E’ stato veramente un campione a 360° gradi, perché anche fuori dal campo è un ragazzo splendido. Io lo sento spesso e qualche volta mi è capitato anche di vederlo, lo scorso anno per esempio, quando lavoravo come scout per Spalletti ed Ausilio, mi è capitato più di una volta di andare a Valladolid, squadra del quale è presidente e ci siamo incontrati. Ronnie mi ha accolto come un fratello, mi ha fatto sedere accanto a lui per vedere la partita e poi siamo andati a cena insieme quella sera”.

Star dello spettacolo: “Come sempre è stato un grande piacere vederlo e credetemi, mi viene la pelle d’oca a ripensare a tutti i momenti che abbiamo passato insieme, per esempio quando guardavamo i film sul pullman, quando l’ho portato ad un concerto di Ramazzotti e quando siamo andati a vedere Panariello a teatro. Addirittura una volta sono riuscito a portarlo al Quizzone una trasmissione d’intrattenimento su Italia 1 presentata da Gerry Scotti, in quell’occasione siamo anche riusciti a far partecipare al programma la sua fidanzata del tempo. Quella trasmissione fu vista da circa 4-5 milioni di persone e poco tempo dopo la produttrice mi chiamò e mi disse che ascolti cosi per un programma di intrattenimento su Italia 1 non ne avevano mai avuti”.

Campione fuori e dentro al campo: “A parte tutto comunque credetemi Ronnie è un ragazzo fantastico, mi dispiace davvero tanto per l’infortunio perché credo che se non lo avesse avuto sarebbe stato in grado di farci vedere ancora molto di più. Ogni tanto mi arrivano video dei suoi goal e delle sue giocate ed è sempre un piacere goderseli perché giocatori come lui ce ne sono stati pochi”.

