Ganz sull’Inter: “Mi aspettavo un trattamento diverso. Scelsi il Milan dopo Ronaldo e Moriero”

Maurizio Ganz, ex calciatore dell’Inter, squadra con la quale ha disputato 68 partite, realizzando 26 reti, è stato ospite in una diretta Instagram di Carlo Pellegatti, parlando del suo passaggio dai nerazzurri al Milan e rivelando i motivi del trasferimento. Queste le sue parole: “Ricevetti da Galliani e Braida mille telefonate. Era un’opportunità. All’Inter era arrivato arrivato Ronaldo. Stavo cominciando ad avere poco spazio e al mio procuratore dissi è meglio trovare una squadra dove poter giocare. In quel momento lì c’erano il Milan e il Lecce che avevano bisogno di attaccanti. La mia scelta fu chiaramente quella di andare al Milan”.

“El segna semper lu”, questo il suo soprannome attribuitogli dai tifosi dopo i gol in Coppa Italia. Ganz, però, si aspettava dalla società nerazzurra un trattamento diverso: “All’Inter avevo fatto benissimo: 15 gol il primo anno e 20 il secondo. Mi aspettavo un trattamento diverso. Quando ho capito che oltre a capire che non mi avrebbero fatto giocare nel mio ruolo, perché con Simoni avrei giocato sull’esterno destro, quell’anno arrivò anche Checco Moriero sulla parte destra, ero centravanti, cominciavo a non giocare e decisi di cambiare. Caso vuole che dopo una settimana ci fu questa bellissima partita di Coppa Italia e andai subito in gol.“

