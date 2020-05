Gavillucci tuona: “Il sistema arbitri è tutto da ricostruire. Inter-Juventus? Più di un dubbio su Pjanic”

Sospese Sampdoria-Napoli per insulti razzisti a Koulibaly nel maggio 2018 e un mese più tardi non arbitrò più in Serie A: è questa la storia che Claudio Gavillucci ha deciso di raccontare nel suo libro “L’uomo nero, le verità di un arbitro scomodo”. L’ex fischietto è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 rispondendo ad alcune interessanti domande.

Sampdoria-Napoli – “Sono molto deluso perché la decisione che ho preso sarebbe potuta essere un’apripista importante per tutto il movimento. Mi sarei aspettato un attestato di stima e invece Nicchi e Rizzoli hanno completamente ignorato il fatto. Non è comunque di persone, ma è tutto il sistema che verte su un meccanismo chiuso senza meritocrazia”.

Il rapporto con i media – “Noi arbitri non siamo allenati per andare davanti alle telecamere e spiegare ogni episodio; Al Mondiale Collina argomentava ogni decisione presa dopo la partita, ma in Italia non c’è la reale volontà di fare questo passo”.

Mazzoleni in Inter-Napoli – “L’espulsione al difensore partenopeo fu ineccepibile, ma dal lato umano Mazzoleni avrebbe potuto optare per qualcosa di più soft se effettivamente anche lui ha sentito i cori dei tifosi. Il razzismo è una brutta piaga del nostro calcio, non deve passare in secondo piano”.

La denuncia di Pecoraro – “L’unica mia certezza è che all’interno di ogni sala VAR è presente una telecamera che registra ogni istante dal fischio d’inizio delle partite; non so se però questi file vengono tagliati o se vengono mantenuti intatti. Se Pecoraro aveva chiesto questi file audio e gli sono stati dopo tanti mesi, è impossibile non farsi venire qualche dubbio”.

