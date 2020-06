GdS – A Napoli senza “garra”: forfait di Vecino e Godin? Conte non vuole correre rischi

Continuano gli allenamenti ad Appiano in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma sabato 13 giugno al San Paolo contro il Napoli. Si tratta del primo incontro dopo il lockdown che ha investito anche il mondo del calcio, si parte dallo 0-1 dell’andata in favore della squadra di Gattuso ma la squadra nerazzurra cercherà la rimonta per strappare il pass in vista della finalissima del 17 giugno.

Bisognerà però fare grande attenzione a dosare le forze in vista anche poi del campionato. L’Inter è attesa fino ad agosto ad un tour de force senza precedenti, servirà il supporto di tutti e così lo staff medico valuta con grande attenzione la condizione fisica dei giocatori. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte rischia di dover fare a meno a Napoli degli acciaccati Vecino e Godin. Gli altri al momento sono tutti disponibili.

