GdS – Bilancio Inter, con Suning il fatturato è finalmente esploso: ma attenzione ai costi

E’ stato evidente che il percorso svolto dall’Inter sotto la gestione della famiglia Zhang ha affrontato una crescita graduale. Sia dal punto di vista dei risultati sportivi, con il ritorno in Champions League, sia – consequenzialmente – anche per quanto riguarda l’aspetto economico. Con l’approdo nella massima competizione europea, dopo anni di assenza, l’Inter infatti ha visto finalmente schizzare in alto il proprio fatturato, con ricavi a livelli record: 376,9 milioni (erano 207,3 nel 2015-16, ultima stagione prima dell’avvento di Suning).

Come evidenziato nell’inchiesta condotta questa mattina da La Gazzetta dello Sport sui bilanci dei club di Serie A, in riferimento alla formazione nerazzurra sono pure aumentati i cosi: stipendi da 156 a 192,6, ammortamenti da 78,1 a 84,7 più i 25,8 milioni accantonati per l’addio di Spalletti. Così si spiega il deficit di 48,4 milioni (17,8 del 2017-18). Per questo motivo, dopo aver concluso il rapporto di sponsorizzazione lo scorso 30 giugno 2019 con tre aziende asiatiche che assicuravano 45 milioni di proventi all’anno, con l’avvento del 2020 c’è stata una crescita di 7 milioni di altre sponsorizzazioni e la relazione della controllata Inter Media segnala ulteriori 14 milioni raccolti da partnership regionali e internazionali.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!