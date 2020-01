GdS – Brozovic e Gagliardini non recuperano, a rischio anche la Coppa Italia. Conte con il solo Agoumé in panchina

Emergenza assoluta a centrocampo per Antonio Conte in vista della sfida in programma tra qualche ora a San Siro contro il Cagliari: come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro non potrà contare né su Marcelo Brozovic né su Roberto Gagliardini.

I due centrocampisti non hanno recuperato e anche in ottica Fiorentina le notizie non sono sicuramente positive: la caviglia del croato non si è ancora sgonfiata mentre l’ex Atalanta soffre ancora al piede. Brozovic e Gagliardini cercheranno così di tornare disponibili per la trasferta di Udine. Dunque il tecnico ha solo tre centrocampisti per il doppio impegno: Borja Valero, Barella e Sensi. In panchina ci sarà il giovane Agoumè.

