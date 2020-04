GdS – Conte e calciatori disponibili al taglio dell’ingaggio: in ballo 40 milioni di euro

Dopo un contatto telefonico nel fine settimana in cui il capitano Samir Handanovic ha ribadito al tecnico Antonio Conte l’assoluta disponibilità da parte dei propri compagni a ridursi lo stipendio in un periodo particolarmente complicato, ecco che l’amministratore Beppe Marotta è stato avvisato rispettivamente prima dal portiere e poi dall’allenatore. Anche l’Inter, dopo la Juventus, ha aperta all’ipotesi che la società si aspettava in un momento così difficile dal punto di vista economico.

Stando alla ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda il risparmio effettivo che avrà ripercussioni nelle casse nerazzurre, dipenderà molto dalla ripresa del campionato. Qualora il taglio riguardasse i mesi di aprile, maggio, giugno e in parte anche marzo, il risparmio sarebbe di poco superiore ai 40 milioni di euro. L’Inter, il cui monte ingaggi è al di sopra dei 150 milioni di euro lordi, in tal senso potrebbe pure prendere in considerazione una spalmatura sul prossimo bilancio, sulla falsa riga della strategia attuata dalla Juventus.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!