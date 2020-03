GdS – Coronavirus, chi si ferma e chi no: la tabella della Serie A

Non fosse stato per le coppe europee che difficilmente si arresteranno nonostante la grave emergenza coronavirus che sta affliggendo l’Europa, probabilmente in questo momento tutti gli allenamenti delle formazioni di Serie A sarebbero stati sospesi. Invece, vi sono ancora numerose società del campionato italiano costrette a continuare il lavoro quotidiano sui campi di allenamento per preparare rispettivamente gli impegni di Champions League ed Europa League.

Tra le squadre che hanno comunicato la sospensione delle attività, come riferito da La Gazzetta dello Sport, vi sono dunque: Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Lazio, Milan, Parma, Sassuolo, Spal e Verona. Oltre ad Atalanta, Inter, Juventus, Napoli e Roma, costrette a proseguire per onorare gli impegni europei, non hanno deciso di cessare gli allenamenti anche Lecce, Sampdoria, Torino e Udinese.

