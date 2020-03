GdS – Coronavirus, Zhang in campo per l’Italia: un milione di mascherine per combattere l’emergenza

L’Inter e la famiglia Zhang al lavoro in prima linea per contribuire ad arrestare l’emergenza Coronavirus. L’allarme ha colpito l’Italia intera, paralizzandola in attesa di tornare a sorridere e a respirare nuovamente la propria quotidianità. Fermo anche lo sport, con il calcio che – si spera – ripartirà anche ad aprile, ma tutto dipenderà dal lieto fine dell’emergenza. Steven Zhang e suo padre Jindong però non restano a guardare e, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, hanno scelto anche loro di sporcarsi le mani.

Collegamento diretto con l’Italia dalla Cina per la famiglia Zhang. L’allarme ha colpito anche i negozi di Suning, costretti ad abbassare la serranda vista l’emergenza. Ma Jindong e Steven hanno scelto di supportare la penisola, inviando 65 mila mascherine all’ospedale di Bergamo ed altre 21.600 a quello di Lodi. Un primo passo verso il grande obiettivo: favorire l’ingresso in Italia di un milione di mascherine dalla Cina. Questo il progetto della famiglia Zhang, al lavoro per aiutare l’Italia nella partita più difficile del suo campionato.

