GdS – Da Chiesa a Castrovilli: l’Inter non molla i colpi da novanta

Ritocchi in tutti i reparti per i nerazzurri. L’obiettivo dell’Inter è quello di regalare ad Antonio Conte una rosa ancor più competitiva dell’attuale in modo da farsi trovare prontissimo ai nastri di partenza della prossima stagione. Beneamata affamata di trofei e trionfi: per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza sarebbe pronta ai grandi colpi approfittando anche delle entrate in arrivo dalle risoluzioni dei prestiti. Ed ecco che, tra gli obiettivi interisti, provano a farsi spazio i vari nomi grossi: da Castrovilli a Chiesa, passando anche per Kumbulla.

Il discorso della Viola per l’Inter va approfondito nel dettaglio. I nerazzurri non hanno mai mollato Chiesa e continuano a seguirlo con interesse. Per strapparlo via da Firenze però serviranno almeno 50 milioni. Cifra importante, quasi un rischio vista la prossima crisi che si appresta ad inglobare le squadre europee. Molto però, per la fascia destra interista, dipenderà anche dal destino di Moses, sempre più vicino al riscatto. A centrocampo invece resta in ballo il nome di Castrovilli.

L’Inter lo sta monitorando con attenzione, anche se Commisso non continua a puntare forte su di lui. Detto di Emerson Palmieri e Tolisso, la Beneamata sarebbe al lavoro anche per un obiettivo nel reparto difensivo. In caso di addio di Godin restano vive le pista Vertonghen e Kumbulla. Per il centrale dell’Hellas potrebbero rientrare nel discorso anche le situazioni relative a Salcedo e Dimarco, due pedine già gradite ai dirigenti del Verona. Lavori in corso dunque per l’Inter, alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la rosa di Conte.



