GdS – E’ guerra tra Dal Pino e Zhang: presidente Lega pronto a far causa

Non ha fatto passi indietro Steven Zhang nella giornata di ieri in merito alle parole che tramite una storia di Instagram aveva rivolto lunedì sera nei confronti di Paolo Dal Pino, dicendo a tal proposito: “In molti hanno ritenuto esagerate le mie parole, ma io ritengo invece che siano state leggere e non abbastanza forti quando si affronta il tema della salute pubblica”. Anche per questo motivo, il presidente della Lega calcio ci andrà giù pesante con le sanzioni per il numero uno dell’Inter.

Come scritto questa mattina in edicola da La Gazzetta dello Sport, Dal Pino non ha voluto replicare pubblicamente all’ennesima accusa che il numero uno interista gli ha rivolto, ma dall’altra parte – oltre al deferimento già in atto verso Zhang – ha già dato mandato ai suoi legali di occuparsi delle dichiarazioni rilasciate dal presidente interista con la volontà di fargli causa: il problema della clausola compromissoria sarebbe bypassato da una richiesta di autorizzazione a procedere alla Figc.

