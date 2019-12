GdS – Dall’emergenza all’abbondanza: Conte, con Vidal cambia tutto

Con i recuperi di Sensi, Barella e Gagliardini, finalmente la situazione del centrocampo dell’Inter è tornata alla normalità. Alla ripresa degli allenamenti di ieri, infatti, Antonio Conte ha avuto a disposizione tutti i propri centrocampisti per preparare al meglio il primo impegno del 2020 in campionato contro il Napoli. Considerando l’importanza che avevano rivestito nei primi mesi della stagione, aver ritrovato due calciatori come Sensi e Barella risulta adesso fondamentale.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, qualora dovesse arrivare Arturo Vidal nelle prossime settimane – pupillo di Conte sin dai tempi della Juventus – dall’emergenza degli ultimi due mesi, il tecnico leccese potrebbe ritrovarsi addirittura in una situazione di abbondanza. In attesa di capire se Borja Valero andrà via già a gennaio o aspetterà la scadenza del contratto nel giugno 2020, l’allenatore potrebbe avere a disposizione ben 7 centrocampisti a metterlo in difficoltà nelle scelte di formazione. Ma questo, per Antonio Conte, non sarà certamente un problema. Anzi…

