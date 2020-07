GdS – Eriksen, l’obiettivo è scongiurare una fine alla Bergkamp: le analogie con l’olandese

Christian Eriksen e Dennis Bergkamp: entrambi in nerazzurro, entrambi con un talento smisurato, ma solo uno (per ora) con una fine disdicevole con l’Inter. L’obiettivo per il danese ex Tottenham, quindi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è evitare di emulare l’olandese che fece fortuna sempre a Londra, ma in maglia Arsenal: ecco le analogie tra i due.

I punti in comune non riguardano solamente il biancorosso dell’Ajax, compagine nella quale iniziarono a brillare entrambi, ma anche lo “shock” del passaggio all’Inter: se Bergkamp si ritrovò privo dell’atmosfera gioiosa in campo, Eriksen sta facendo i conti con le pressioni che giungono dall’esterno. Insomma, per parafrasare Conte, una situazione meno “enjoy” rispetto a quella che ha vissuto in Inghilterra.

Le analogie, inoltre, continuano: si sono ritrovati parte integrante di un modulo a loro non consono (Bergkamp da seconda punta, Eriksen nel 3-5-2 contiano), hanno sempre sofferto una consistente carenza di personalità e “garra” ed infine, come detto in precedenza, entrambi hanno brillato in Premier League, con due londinesi. Ci si augura, però, che la lista sui punti di contatto possa terminare qui; in caso contrario, vorrà dire che il danese avrà seguito passo per passo le orme di Bergkamp, partito infelice da Milano e capace di ricostruirsi una carriera in Inghilterra.

