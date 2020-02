GdS – Eriksen esulta, Conte riflette: due moduli per assicurare un trequartista alla sua Inter

Rivoluzione silenziosa per l’Inter, con un Christian Eriksen in più e con una grossa dose di chiacchiere in meno. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport di oggi, il danese ha festeggiato il suo primo gol con i colori nerazzurri a Razgrad, in casa del Ludogorets, ritagliandosi anche il suo primo spazio da calciatore decisivo con occasioni e suggerimenti da applausi. Secondo la rosea, si tratta di un giocatore indiscutibile che, adesso, potrebbe far cambiare i piani del tecnico nerazzurro.

Da mezzala sinistra nel primo tempo ha faticato, come tutta l’Inter, nel trovare i varchi giusti in cui incidere. Nella ripresa poi Conte lo ha spostato da trequartista, avanzandolo dalla sua zolla nerazzurra e permettendogli così di diventare protagonista assoluto del match. Un gol, una traversa e tante giocate che hanno puntato i riflettori sul danese. L’allenatore interista a questo punto ha a disposizione la carta 3-4-1-2 o il 4-3-1-2 per cambiar faccia alla sua Inter, il tutto con un Eriksen finalmente protagonista. Sulla trequarti sa far paura, nonostante ritmo e condizione da allenare: per questo il mister della Beneamata è costretto a riflettere sul suo 3-5-2.

