GdS – Eriksen in mezzo e nuove idee di gioco: così Conte vuole ribaltare il Napoli

Mancano solamente sei giorni al ritorno in campo dell’Inter previsto il prossimo sabato sera al San Paolo, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli. Oltre all’interesse stesso per il match, sarà un incontro molto importante in quanto il primo ufficiale tra due squadre italiane dopo i mesi infernali in cui il paese è stato colpito dalla pandemia. All’andata, che si era giocata a San Siro, ad avere la meglio era stato il Napoli – molto attento specialmente nella fase difensiva – grazie la rete decisiva di Fabian Ruiz.

In quella partita, Gattuso sorprese in un certo senso Conte schierando un 4-1-4-1 capace di stoppare le fonti di gioco nerazzurre grazie alla doppia linea con Mertens in prima battuta e Demme in posizione da play. In quel match, l’Inter fece particolarmente fatica a costruire gioco, con un Sensi non ancora al meglio della condizione fisica. Anche sulle fasce, come ricordato da La Gazzetta Sportiva, Biraghi e Candreva non avevano mostrato la loro migliore condizione, lasciando Lautaro e Lukaku staccati in avanti.

Per ribaltare il Napoli, Conte starebbe pensando di cambiare innanzitutto modulo e favorire l’inserimento del trequartista con Eriksen dal primo minuto. L’inserimento del danese, consentirebbe di trovare un’altra fonte di gioco oltre a Brozovic e de Vrij, un po’ quanto faceva Sensi ad inizio stagione prima dello sfortunato infortunio. E attenzione anche in avanti, perché all’andata Sanchez a partita in corso aveva riacceso qualche piccola speranza mettendo gli avversari in difficoltà. Il cileno, risorsa sempre disponibile dalla panchina, può sempre rivelarsi un fattore.

