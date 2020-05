GdS – Esposito, il predestinato davanti ad una scelta: c’è il prestito nel suo futuro

E’ stata davvero dirompente l’esplosione di Sebastiano Esposito nel corso di questa stagione. Dalla fiducia nei suoi confronti di Antonio Conte sin dai primi giorni del ritiro, alle convocazioni in prima squadra, fino alle presenze sia in campionato che in Champions League, di cui una da titolare lo scorso dicembre contro il Genoa con tanto di gol. Per tutti, l’attaccante classe 2002 cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è a tutti gli effetti un predestinato.

L’Inter sa bene che un’errata gestione del ragazzo potrebbe però compromettere una carriera potenzialmente brillante. Per questo motivo serviranno attente valutazioni per la prossima stagione. L’ipotesi prestito sembra al momento più probabile per garantirgli minutaggio ed esperienza altrove. Fuori, come scritto da La Gazzetta Sportiva, c’è senz’altro la fila per averlo, ma starà all’Inter l’ultima parola per capire cosa sarà più utile per accompagnare la crescita del ragazzo.